Youtube Блогер - Тревор Джейкоб оказался в тюрьме разбив самолет ради просмотров
Youtube Блогер был заключен в тюрьму на шесть месяцев за то, что намеренно разбил свой самолет ради просмотров, а затем солгал об этом американским следователям.
30-летний Тревор Джейкоб выложил видео авиакатастрофы в декабре 2021 года, подразумевая, что это был несчастный случай. Он катапультировался из самолета - с палкой для селфи в руках - и приземлился на парашюте.
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Ролик был просмотрен миллионы раз.
В соглашении о признании вины Джейкоб заявил, что снял видео в рамках спонсорской сделки.