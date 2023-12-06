



Youtube Блогер - Тревор Джейкоб оказался в тюрьме разбив самолет ради просмотров

Youtube Блогер был заключен в тюрьму на шесть месяцев за то, что намеренно разбил свой самолет ради просмотров, а затем солгал об этом американским следователям.



30-летний Тревор Джейкоб выложил видео авиакатастрофы в декабре 2021 года, подразумевая, что это был несчастный случай. Он катапультировался из самолета - с палкой для селфи в руках - и приземлился на парашюте.



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Ролик был просмотрен миллионы раз.



В соглашении о признании вины Джейкоб заявил, что снял видео в рамках спонсорской сделки.

