



ЮАР поставляла в Россию боеприпасы и оружие - посол США

Южно-Африканская Республика поставила боеприпасы в Россию на корабле, который в декабре прошлого года пришвартовался на военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне, заявил посол США в ЮАР Рубен Бригетти, пишет News24.



"США убеждены в том, что ЮАР, несмотря на то, что она заявляет о своей нейтральной позиции по поводу российского вторжения в Украину, поставляла оружие армии российского диктатора Владимира Путина", - говорится в заявлении.



По его словам, США зафиксировали стоянку грузового корабля на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года. В Вашингтоне уверены, что представители ЮАР грузили оружие и боеприпасы на это судно, которое затем отправилось в РФ.



Бригетти сообщил журналистам, что правительство США серьезно отнеслось к этому вопросу. Он добавил, что вооружение россиян является серьезной проблемой и США не считают, что этот вопрос закрыт.



О том, насколько точны данные разведки США о том, что ЮАР поставляла боеприпасы в Россию, Бригетти сказал, что готов поставить на это свою жизнь.



Корабль "Lady R" вошел в гавань военно-морской базы в декабре, что вызвало спекуляции и опасения. Тогда Бригетти сказал, что он официально написал министру обороны ЮАР Танди Модизе.



Он добавил, что другие опасения, поднятые американскими официальными лицами перед делегациями ЮАР, включали участие страны в военных учениях с Россией и Китаем в годовщину вторжения в Украину.