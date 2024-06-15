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Японская группа сняла и удалила клип с обезьяноподобными туземцами
15.06.2024 03:30 MIGnews.com

Японская группа сняла и удалила клип с обезьяноподобными туземцами

Японская рок-группа сняла с размещения клип на свою новую песню "Columbus" после того, как на нее обрушился шквал критики за сцены, в которых Христофор Колумб изображен с обезьяноподобными людьми.

В клипе показано, как три исторические личности учат обезьяноподобных существ делать различные вещи, например, ездить на лошадях и играть на музыкальных инструментах.

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Видео быстро вызвало обратную реакцию после того, как было опубликовано в среду, но уже через день было удалено.

В четверг группа Mrs Green Apple принесла извинения, заявив, что видео "содержит выражения, в которых отсутствует понимание исторического и культурного контекста".
 

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