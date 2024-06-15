



Японская группа сняла и удалила клип с обезьяноподобными туземцами

Японская рок-группа сняла с размещения клип на свою новую песню "Columbus" после того, как на нее обрушился шквал критики за сцены, в которых Христофор Колумб изображен с обезьяноподобными людьми.



В клипе показано, как три исторические личности учат обезьяноподобных существ делать различные вещи, например, ездить на лошадях и играть на музыкальных инструментах.



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Видео быстро вызвало обратную реакцию после того, как было опубликовано в среду, но уже через день было удалено.



В четверг группа Mrs Green Apple принесла извинения, заявив, что видео "содержит выражения, в которых отсутствует понимание исторического и культурного контекста".

