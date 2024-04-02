



World Central Kitchen останавливает работу в Газе после смертоносного удара

Международная организация World Central Kitchen приостанавливает свою работу в Газе после смертельного авиаудара, в результате которого погибли семеро ее сотрудников.



"World Central Kitchen немедленно приостанавливает свою деятельность в регионе. Скоро мы примем решения о будущем нашей работы", - сказал гендиректор организации Эрин Гор.



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Уточняется, что погибли сотрудники World Central Kitchen, которые помогали доставлять еду и другие товары в северную часть Газы. Они передвигались на двух бронированных автомобилях с логотипом WCK.



"Это не только нападение на WCK, это нападение на гуманитарные организации, оказавшиеся в самых тяжелых ситуациях, когда продукты питания используются в качестве оружия войны. Это непростительно", — отметил Гор.



Армия обороны Израиля проводит расследование, чтобы установить обстоятельства этого трагического инцидента. Ответственность за гибель миротворцев ЦАХАЛ на себя не взял.

