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Взрывы в столице Сомали, есть погибшие
01.09.2022 13:30 Ольга Белозерова

Взрывы в столице Сомали, есть погибшие

Сегодня в столице Сомали, городе Могадишо, прогремели взрывы.

По меньшей мере три человека погибли и еще семеро получили ранения в результате обстрела минометными снарядами районов возле президентского дворца Сомали, сообщает ВВС

По данным радио Risala, после утренней молитвы в четверг по районам Бондхере и Хамарвейне было выпущено не менее трех снарядов. Один из них взорвался и убил троих и ранил еще троих.

Еще один снаряд, попавший в жилой дом, ранил четырех мирных жителей. Третий неразорвавшийся снаряд упал возле одного из памятников в городе.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за обстрел. 

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