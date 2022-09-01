



Взрывы в столице Сомали, есть погибшие

Сегодня в столице Сомали, городе Могадишо, прогремели взрывы.



По меньшей мере три человека погибли и еще семеро получили ранения в результате обстрела минометными снарядами районов возле президентского дворца Сомали, сообщает ВВС.



По данным радио Risala, после утренней молитвы в четверг по районам Бондхере и Хамарвейне было выпущено не менее трех снарядов. Один из них взорвался и убил троих и ранил еще троих.



Еще один снаряд, попавший в жилой дом, ранил четырех мирных жителей. Третий неразорвавшийся снаряд упал возле одного из памятников в городе.



Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за обстрел.