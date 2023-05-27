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Взрывы в Белгородской области: СМИ сообщают об атаке на здание МВД
27.05.2023 07:05 Ирина Демьянова

Взрывы в Белгородской области: СМИ сообщают об атаке на здание МВД

В российской Белгородской области в поселке Майский прозвучал взрыв этой ночью. По предварительным данным, было атаковано здание министерства внутренних дел с помощью взрывчатки, которую сбросил беспилотник. 

Об этом сообщают российские СМИ и местные паблики.

После взрыва в Майском была перекрыта одна из улиц, и на месте происшествия работают оперативные службы.

Предварительно, причиной взрыва стала атака беспилотника на здание МВД, пишет Telegram-канал Baza.

В сети сообщают, что перед этим местные жители слышали, как летал БПЛА над населенным пунктом. В поселке Комсомольское в области после взрыва возникли проблемы со связью.
 

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