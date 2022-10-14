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Взрывы и пожар на подстанции в Белгороде
14.10.2022 20:50 Алина Груднева

Взрывы и пожар на подстанции в Белгороде

Вечером, 14 октября, на подстанции в Белгороде прогремели взрывы.

 
После этого вспыхнул пожар.
 
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, на место были отправлены пожарные. После взрывов начались перебои с подачей электроэнергии.
 
Позже он сообщил, что пожар на подстанции потушен, специалисты приступили к переподключению.

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