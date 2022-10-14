



Взрывы и пожар на подстанции в Белгороде

Вечером, 14 октября, на подстанции в Белгороде прогремели взрывы.

После этого вспыхнул пожар.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, на место были отправлены пожарные. После взрывов начались перебои с подачей электроэнергии.

Позже он сообщил, что пожар на подстанции потушен, специалисты приступили к переподключению.