Взрывы и пожар на подстанции в Белгороде
Вечером, 14 октября, на подстанции в Белгороде прогремели взрывы.
После этого вспыхнул пожар.
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, на место были отправлены пожарные. После взрывов начались перебои с подачей электроэнергии.
Позже он сообщил, что пожар на подстанции потушен, специалисты приступили к переподключению.
Белгород на связи! :)— Курортмля (@StargazerGSi) October 14, 2022
ВСУ нанесли удар по газотурбинной ТЭЦ "Луч", в части Белгорода пропал свет.
Как видите, в весёлую игру "разъеби противнику электростанции" можно играть вдвоём. ;) pic.twitter.com/1QYtHmP7SQ
Удар по Белгороду— Activatica (@Activatica) October 14, 2022
Сегодня часть Белгорода осталась без света после взрыва на городской ТЭЦ.
Очевидцы сняли на видео момент прилёта, взрыв и последующий за этим пожар.#белгород #россия #война #сво #спецоперация #ракета #удар #ракетныйудар #тэц #взрыв #пожар #безсвета #нетвойне pic.twitter.com/Al59QVVFVu