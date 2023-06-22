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поджог
22.06.2023 08:51 Наталья Богинская

Взрыв в китайском ресторане барбекю: Погиб 31 человек

По сообщению государственного информационного агентства Синьхуа, в результате взрыва газа в ресторане барбекю в среду вечером в северо-западном китайском регионе Нинся погиб 31 человек, что побудило Си Цзиньпина распорядиться о более строгих проверках пожарной безопасности.

Взрыв в Иньчуане, административном центре региона Нинся, был вызван протечкой бака со сжиженным газом в ресторане, сообщает агентство Синьхуа в четверг.

Семь человек все еще проходят лечение от ожогов и порезов осколками стекла, сообщает издание.

Си распорядился усилить надзор за безопасностью в ключевых отраслях и секторах, сообщило государственное телевидение Китая.

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