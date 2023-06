Взрыв в китайском ресторане барбекю: Погиб 31 человек

По сообщению государственного информационного агентства Синьхуа, в результате взрыва газа в ресторане барбекю в среду вечером в северо-западном китайском регионе Нинся погиб 31 человек, что побудило Си Цзиньпина распорядиться о более строгих проверках пожарной безопасности.



Взрыв в Иньчуане, административном центре региона Нинся, был вызван протечкой бака со сжиженным газом в ресторане, сообщает агентство Синьхуа в четверг.



Семь человек все еще проходят лечение от ожогов и порезов осколками стекла, сообщает издание.



Си распорядился усилить надзор за безопасностью в ключевых отраслях и секторах, сообщило государственное телевидение Китая.

As many as 31 people were killed when an #explosion ripped through a restaurant in the northwestern Chinese city of Yinchuan! pic.twitter.com/SWHcOGeF0w