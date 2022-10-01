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Взрыв на фестивале в Испании: пострадали 18 человек
01.10.2022 19:35 Евгения Маркова

Взрыв на фестивале в Испании: пострадали 18 человек

На фестивале науки в испанском городе Жирона произошел взрыв.

Сотрудник местного университета проводил эксперимент перед зрителями. Суть испытаний показала, что бывает, если соединить в бочке жидкий азот и горячую воду, однако в результате эксперимента произошел взрыв.

Инцидент произошел на виду у аудитории от 200 до 300 человек.

Отмечается, что в результате взрыва пострадали 18 человек, в том числе 10 детей от 3 до 13 лет. Пятеро пострадавших находятся в больнице. Самые серьезные травмы получила 5-летняя девочка.
 

 
 

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