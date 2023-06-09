



ВВС возвращает вертолеты Apache в строй, устранив технические неполадки

Военно-воздушные силы Израиля в четверг вернули в строй парк вертолетов Apache после того, как они были сняты с использования на неделю после обнаружения неисправностей во время планового технического обслуживания, заявил ЦАХАЛ.



31 мая глава ВВС Израиля Томер Бар постановил, что вертолеты Boeing AH-64D Apache, известные в Израиле как Seraph, останется на земле до тех пор, пока они не будут проверены на отсутствие неполадок.



Некоторые вертолеты вернулись в строй в понедельник после того, как не было обнаружено никаких технических проблем. В четверг военные заявили, что все машины вернутся в строй после ТО.