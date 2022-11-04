



Вторжение в Украину лоббировал не Путин

Вторжение в Украину лоббировал не Путин, а Патрушев и Бортников. Об этом пишет The Times.



Издание со ссылкой на источник в российском правительстве пишет, что российский секретарь Совбеза и директор ФСБ приняли это решение в конце лета прошлого года.



Дальше дело было за малым: подготовить силы для удара и убедить "царя" начать операцию. Главный аргумент прозаичен как всегда - "западная агрессия".



Интересно, что информатор отмечает "колебание среди высокопоставленных силовиков" после такого решения, и информационный вакуум о планах большой войны среди российских элит. Один из собеседников издания утверждает, что большинство членов Совбеза узнали о подготовке вторжения только на заседании 21 февраля.