



Второй за день пожар на российских заводах

В подмосковном городе Хотьково вспыхнул пожар на заводе "Электроизолит", специализирующемся на производстве электроизолирующих материалов.



Сначала российские СМИ сообщили, что пожар охватил 3000 кв.м, впоследствии в МЧС РФ отметили, что его локализовали на площади 150 кв.м.



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Ранее сообщалось о пожаре, который охватил 4500 кв.м. на "Уралмашзаводе" в Екатеринбурге. Это - одно из крупнейших предприятий тяжелого машиностроения РФ, которое является частью оборонно-промышленного комплекса.



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