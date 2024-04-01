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Второй за день пожар на российских заводах
01.04.2024 18:10 MIGnews.com

Второй за день пожар на российских заводах

В подмосковном городе Хотьково вспыхнул пожар на заводе "Электроизолит", специализирующемся на производстве электроизолирующих материалов.

Сначала российские СМИ сообщили, что пожар охватил 3000 кв.м, впоследствии в МЧС РФ отметили, что его локализовали на площади 150 кв.м.

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Ранее сообщалось о пожаре, который охватил 4500 кв.м. на "Уралмашзаводе" в Екатеринбурге. Это - одно из крупнейших предприятий тяжелого машиностроения РФ, которое является частью оборонно-промышленного комплекса.

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