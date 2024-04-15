



ВСУ нанесли удар по командному пункту РФ в оккупированном Крыму, – источник

В понедельник, 15 апреля, военнослужащие ВСУ нанесли ракетный удар по командному пункту армии РФ во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщают ряд СМИ со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.



Никаких деталей источники не раскрывают, подчеркивая лишь то, что в пораженном украинскими военными командном пункте, находились высокопоставленные российские офицеры.



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Напомним, взрывы в Севастополе прогремели утром в понедельник, 15 апреля. Как рассказали очевидцы, слышали их в самом центре города, а над Севастопольской бухтой поднялась дымовая завеса.



Только после звуков взрывов в Севастополе включилась сирена воздушной тревоги. Войска РФ тут же подняли в небо авиацию, чтобы по ней не были нанесены возможные дальнейшие удары.



Как сообщило движение АТЕШ в своем Telegram-канале, удар был нанесен по части 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Севастополе. В одном из зданий разрушен второй этаж.



