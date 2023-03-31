



Всплыли новые данные о ликвидированном в Сирии члене КСИР

Ликвидированный в Дамаске высокопоставленный советник Корпуса стражей исламской революции Милад Хайдари был членом разведывательного аппарата, который занимается руководством терактами в отношении Израиля и еврейских общин в мире.



Об этом сообщает Ynet.



Как ранее сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в ходе ночной атаки в Дамаске, которая приписывается Израилю, были ликвидированы пятеро членов КСИР.



Целью удара было уничтожение партии электронных компонентов и микросхем, предназначенных для повышения точности ракет.



