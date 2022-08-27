



Война в Эфиопии: глава ВОЗ не знает, живы ли его родственники

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что не может помочь своим "голодающим" родственникам в эфиопском регионе Тыграй, раздираемом войной.



Об этом сообщает ВВС.



"У меня там много родственников. Я хочу отправить им деньги. Я не могу отправить им деньги. Они голодают, я знаю, но я не могу им помочь. Я даже не знаю, кто мертв, а кто жив", - признался Гебрейесус.



По его словам, ситуация в регионе "хуже, чем в Украине", и предположил, что расизм стоит за различиями в мировой реакции.



Ранее сообщалось, что по столице региона Тыграй был нанесен авиаудар, в результате которого погибли четыре человека.

