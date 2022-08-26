



Авиаудар по столице северного региона Тыграй в Эфиопии

В пятницу в Мекелле, столице северного региона Эфиопии Тыграй, был нанесен авиаудар, в котором местные СМИ, контролируемые сепаратистскими властями, обвинили федеральное правительство.



Телевидение Тиграи показало кадры поврежденных зданий и лежащих на земле раненых людей, которых осматривает медицинский персонал.



Организация по оказанию помощи подтвердила, что ее сотрудники в Мекелле слышали взрыв и зенитную стрельбу. Вторая гуманитарная группа в Мекелле подтвердила, что слышала взрыв от авиаудара.



Ранее в пятницу правительство Эфиопии в своем заявлении призвало граждан Тиграя держаться подальше от военных и учебных объектов, заявив, что правительство намерено "принять меры против вооруженных сил".



Авиаудар был произведен через несколько дней после возобновления боевых действий на границе регионов Тыграй и Амхара между национальным правительством и силами из региона Тыграй.



Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении четырехмесячного перемирия между правительством премьер-министра Абия Ахмеда и Народно-освободительным фронтом Тыграя (НОТФ), партией, которая контролирует Тыграй.

