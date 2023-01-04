



Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

В среду, 4 января, военная база США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.



По военному объекту попали по меньшей мере две ракеты.



Обстрелу база подверглась в третью годовщину смерти генерала КСИР Касема Сулеймани, ликвидированного в Ираке американцами. Ранее высшее руководство Ирана пригрозило за его убийство расплатой.



В настоящий момент, ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за обстрел американской военной базы.



По данным Сирийского центра наблюдения за соблюдением прав человека, ракеты были выпущены арабскими группировками, связанными с Ираном.



"Атаки такого рода подвергают риску коалиционные силы и гражданское население и подрывают с трудом заработанные стабильность и безопасность Сирии и региона", — сказал представитель Центрального командования США Джо Буччино.



Информация о разрушениях и пострадавших среди персонала не поступала.