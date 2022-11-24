



Водитель, подозреваемый в наезде в Беэр-Шеве: Я потерял управление



После того, как в Беэр-Шеве был задокументирован наезд на молодого человека в военной форме, подозреваемый в наезде, житель Рахата, был задержан.



По дороге из больницы на следствие он сказал, что потерял управление, и заявил, что это был несчастный случай. В видео, ранее опубликованном подозреваемым, слышно, как несколько дней назад в полицейском участке он жаловался на неизвестного человека, угрожавшего бедуинским жителям. Он сказал: "Пусть никто не ждет полицию, которая будет творить все, что ей вздумается, рассчитывая на силу Бен-Гвира". Предыстория наезда все еще расследуется, и пока не установлено однозначно, что это было теракт.

