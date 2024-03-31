Во Франции сорвана террористическая атака на Нотр-Дам
Во Франции задержан сторонник ИГИЛ, который собирался совершить террористическое нападение на Нотр-Дам.
Информацию об этом подтвердил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.
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"Подозреваемый планировал совершить нападение на религиозное здание и христиан", - сообщил министр.
По словам Дарманена, во Франции спецслужбы предотвращают в среднем один теракт в два месяца.
Ранее после теракта в московском "Крокус Сити Холле" во Франции объявили наивысший уровень террористической угрозы.