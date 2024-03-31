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Во Франции сорвана террористическая атака на Нотр-Дам
31.03.2024 13:38 Алина Груднева

Во Франции сорвана террористическая атака на Нотр-Дам

Во Франции задержан сторонник ИГИЛ, который собирался совершить террористическое нападение на Нотр-Дам.

Информацию об этом подтвердил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

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"Подозреваемый планировал совершить нападение на религиозное здание и христиан", - сообщил министр. 

По словам Дарманена, во Франции спецслужбы предотвращают в среднем один теракт в два месяца.

Ранее после теракта в московском "Крокус Сити Холле" во Франции объявили наивысший уровень террористической угрозы.

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