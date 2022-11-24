



Видео: минувшей ночью друзы начали похищать арабов

После похищения тела Тирана Феро вооруженными боевиками в Дженине три жителя Хеврона, 17, 19 и 28 лет, были похищены ночью 24 ноября несколькими мужчинами в Ярке. Полиция сообщила, что похитители стреляли в воздух и насильно усадили троих в автомобиль.



В социальных сетях был опубликован документ, запечатлевший момент, когда несколько молодых людей подъезжают к арабам и силой заталкивают их в автомобиль. На другом видео, сопровождаемом заявлениями о том, что речь идет о нескольких случаях похищения арабов друзами, виден мужчина, сидящий на полу и окруженный людьми.



Известный друзский пользователь твиттера Сахер пишет: ”Все понятно, если верить арабским сетям, очередной случай похищения... Друзы похищают палестинцев. Второй случай в течение часа...



Мне не нравится, что мы до этого дошли, но я говорю - друзы не допустят, чтобы похищение мальчика и отключение его от ИВЛ прошло незамеченным... Здесь уже началась волна похищений”.



כמובן הכל לפי הרשתות הערביות של הפלשתינים עוד אירוע חטיפה .. דרוזים חוטפים פלשתינים . מקרה 2 תוך שעה pic.twitter.com/AL5EAbr6AQ — כל החדשות בזמן אמת 🟢Saher (@Saher95755738) November 24, 2022