



Видео: как украли Ламборджини в Ришон Ле-Ционе

Около месяца назад полиция начала расследование по факту проникновения на одну из автостоянок города Ришон Ле-Цион. В результате хорошо спланированного преступления были нейтрализованы камеры наблюдения и устройство слежения, установленное в автомобиле Lamborghini, который был угнан с места на эвакуаторе.



По итогам рейда полиция арестовала жителя Бат-Яма в возрасте тридцати лет, а также обнаружила в его доме наличные деньги на сумму более полумиллиона шекелей.



По окончании расследования подозреваемый был заключен под стражу, в суде срок его содержания под стражей был продлен, и ему будет предъявлено обвинительное заключение.

