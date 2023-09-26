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Видео: как украли Ламборджини в Ришон Ле-Ционе
26.09.2023 13:16 Аркадий Бочаровский

Видео: как украли Ламборджини в Ришон Ле-Ционе

Около месяца назад полиция начала расследование по факту проникновения на одну из автостоянок города Ришон Ле-Цион. В результате хорошо спланированного преступления  были нейтрализованы камеры наблюдения и устройство слежения, установленное в автомобиле Lamborghini, который был угнан с места на эвакуаторе.

По итогам рейда полиция арестовала жителя Бат-Яма в возрасте тридцати лет, а также обнаружила в его доме наличные деньги на сумму более полумиллиона шекелей. 

По окончании расследования подозреваемый был заключен под стражу, в суде срок его содержания под стражей был продлен, и ему будет предъявлено обвинительное заключение.
 

 

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