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Видео: иранец вылил йогурт на головы женщин из-за отсутствия хиджаба
01.04.2023 18:02 Алина Груднева

Видео: иранец вылил йогурт на головы женщин из-за отсутствия хиджаба

В Иране посетитель магазина вылил йогурт на головы двух женщин из-за отсутствия хиджаба.

Соответствующий момент был заснят на камеру видеонаблюдения в заведении.

Посетитель подошел к одной из женщин, у которой не была покрыта голова, и начал что-то ей возмущенно говорить.

После этого он взял йогурт и вылил содержимое ей и еще одной женщине на голову. Продавец вытолкал после этого клиента на улицу. В итоге, мужчину задержали за нарушение общественного порядка. Женщин тоже арестовали.
 

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