Видео: иранец вылил йогурт на головы женщин из-за отсутствия хиджаба
В Иране посетитель магазина вылил йогурт на головы двух женщин из-за отсутствия хиджаба.
Соответствующий момент был заснят на камеру видеонаблюдения в заведении.
Посетитель подошел к одной из женщин, у которой не была покрыта голова, и начал что-то ей возмущенно говорить.
После этого он взял йогурт и вылил содержимое ей и еще одной женщине на голову. Продавец вытолкал после этого клиента на улицу. В итоге, мужчину задержали за нарушение общественного порядка. Женщин тоже арестовали.
התיעוד שמסעיר את איראן: גבר שפך יוגורט על ראשיהן של שתי נשים משום שהיו ללא כיסוי ראש בחנות מקומית. הגבר נעצר בגין הפרת הסדר הציבורי, הנשים נעצרו כי חשפו את שיערן@asafroz15 pic.twitter.com/jbZqHaDGUZ— החדשות - N12 (@N12News) April 1, 2023