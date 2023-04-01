



Видео: иранец вылил йогурт на головы женщин из-за отсутствия хиджаба

В Иране посетитель магазина вылил йогурт на головы двух женщин из-за отсутствия хиджаба.



Соответствующий момент был заснят на камеру видеонаблюдения в заведении.



Посетитель подошел к одной из женщин, у которой не была покрыта голова, и начал что-то ей возмущенно говорить.



После этого он взял йогурт и вылил содержимое ей и еще одной женщине на голову. Продавец вытолкал после этого клиента на улицу. В итоге, мужчину задержали за нарушение общественного порядка. Женщин тоже арестовали.

