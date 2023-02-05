



Ветры со скоростью 100 км/ч. На Израиль надвигается холодная буря

После дождливой недели, в течение которой ощущалось значительное улучшение баланса осадков на севере и в центре Израиля, сегодня утром стало ясно, что на страну надвигается холодный зимний шторм, который получил имя "Барбара". Это - второй значительный шторм текущей зимы.



Согласно прогнозам, завтра (в понедельник) погода в Израиле будет "на подъеме" с внушительным количеством осадков, экстремальным холодом и сильным ветром в большинстве районов страны. Согласно прогнозу, ожидается выпадение большого количества осадков, от 50 до 100 мм осадков на севере и в центре, а в других районах еще больше - в основном в горах на севере и в центре. Кроме того, шторм будет сопровождаться сильным ветром, скорость которого будет достигать 100 км/ч, и есть реальные опасения, что в результате ветра будут нанесены повреждения.



"Ожидается сильный ветер, который может достигать 100 км/ч, наряду с очень высокими волнами", - объясняет синоптик Нахум Малик в беседе с порталом mako. "Мы рекомендуем привязывать предметы к балконам и крепить вещи, которые могут разлететься на ветру". Сильные ветры будут ощущаться по всей стране, с севера через центр и Негев, с акцентом на побережье, где, вероятно, будут ощущаться самые сильные ветры. Кроме того, морские волны поднимутся на высоту 4-8 метров".