



Вертолеты ВМС Малайзии столкнулись в воздухе, 10 человек погибли

Два вертолета ВМС Малайзии столкнулись в воздухе во время репетиции военно-морского парада во вторник (23 апреля), в результате чего погибли все 10 членов экипажа, находившиеся на борту, говорится в заявлении ВМС.



Инцидент произошел на военно-морской базе Лумут в западном штате Перак в 9.32 утра во вторник, говорится в сообщении ВМС.



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"Все жертвы были признаны погибшими на месте происшествия и отправлены в военный госпиталь военно-морской базы Лумут для опознания", - говорится в сообщении ВМС.



На видео, распространенном в местных СМИ, видно, как несколько вертолетов летят строем, когда винт одного из них задевает винт другого, после чего оба летательных аппарата падают на землю. Местная полиция подтвердила, что видеозапись подлинная.



Военно-морской флот заявил, что проведет расследование причин аварии.

