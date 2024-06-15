



В Южной Корее в тренажерном зале запретили посещения "старушкам", старше 30-ти

Один из тренажерных залов в Южной Корее запретил посещать плохо себя ведущим "тетушкам", что вновь вызвало дискуссию о дискриминации пожилых женщин в стране.



Тренажерный зал в городе Инчхон, расположенном недалеко от столицы Сеула, повесил табличку с надписью "Запрещено для аджуммы" и "Допускаются только культурные и элегантные женщины".



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Аджумма - это общий термин для обозначения женщин старшего возраста (обычно после 30 лет), а также уничижительное выражение для поведения, которое считается грубым или несносным.



В местных сообщениях не назывались ни название тренажерного зала, ни его владелец, который защищал этот шаг, утверждая, что его компания "понесла убытки" из-за этих женщин и их неуправляемого поведения.



"Некоторые пожилые женщины-клиентки проводили в раздевалке час или два, чтобы постирать белье, крали вещи, включая полотенца, мыло или фены", - сказал он в телеинтервью южнокорейскому информационному агентству Yonhap.



"Они сидели в ряд, комментировали и осуждали тела других людей", - сказал он, добавив, что некоторые молодые женщины ушли из спортзала из-за этих комментариев, которые их расстраивали или заставляли чувствовать себя неловко.

