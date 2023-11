В Вене устроили поджог на еврейском кладбище

В ночь на 1 ноября неизвестные устроили поджог на еврейском кладбище в Вене, а на стенах нарисовали свастики.



По словам президента еврейской общины Вены Оскара Дойча, в результате пожара сгорел вестибюль церемониального зала.



К счастью, обошлось без пострадавших. Канцлер Австрии Карл Нехаммер осудил антисемитский акт вандализма "самым решительным образом".



"Антисемитизму нет места в нашем обществе", - сказал он, потребовав найти и наказать по всей строгости преступников.

In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge