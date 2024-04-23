



В Ватикане случайно задержали одного из "самых разыскиваемых" бандитов США

Удивительный арест случился во время общей аудиенции Папы Франциска.



54-летний Мойзес Техад был задержан на площади Святого Петра из-за того, что он вызвал подозрение у полиции. При обыске у него обнаружили три ножа длиной 20 см. Неизвестно, представлял ли он какую-то угрозу для Папы.



Впрочем, при идентификации личности оказалось, что Техада имеет судимости в США за ограбление и похищение людей и классифицируется, как "агрессивный".



Следователи установили, что он недавно прибыл в Рим из Молдовы, а до этого жил в Украине. Техада рассказал им, что якобы находился в Украине с 2022 года, "борясь с российской агрессией". На момент задержания преступник пребывал в Италии уже 10 дней.



