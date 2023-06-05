



В Ульяновской области шесть человек умерли, отравившись сидром

Шесть жителей города Димитровграда Ульяновской области умерли от отравления после употребления сидра, пишут российские СМИ.



По данным следствия, 3-4 июня несколько жителей города госпитализировали в городскую больницу с диагнозом "отравление неустановленным веществом". Им оказали всестороннюю медпомощь, но несмотря на это они умерли.



"Предварительно установлено, что потерпевшие употребляли спиртной напиток "сидр", купленный в магазинах города "Территория пива", — говорится в сообщении.



Алкогольный напиток поставлял бизнесмен из Красноглинского района Самарской области, на предприятии сейчас проходят следственные действия.



Ведомство возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Санкции этой статьи предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.



Как уточнил глава города Андрей Большаков, в реанимации находятся еще шесть человек.



В городской администрации уточнили, что симптомы отравления у некоторых пострадавших наступали только через сутки, поэтому власти призвали всех употреблявших сидр обратиться к медикам.



Также городская администрация призвала местных жителей не покупать алкогольные напитки, а уже купленные не употреблять. Сейчас продукцию изымают из магазинов.

