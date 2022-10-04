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В Украине предупредили о вероятности инфотеррора со стороны РФ
04.10.2022 14:43 Алина Груднева

В Украине предупредили о вероятности инфотеррора со стороны РФ

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Украины предупредил о вероятности инфотеррора со стороны России.

 
По данным ведомства, показательная демонстрация РФ к готовности нанести ядерный удар - это очередная стадия инфотеррора.
 
Уточняется, стон сначала о военных учениях подлодки с ядерным оружием сообщила итальянская газета La Repubblica.
 
Позже издание The Times тоже написало, что Путин приказал отправить к границе Украины поезд с ядерным оружием.
 
Также пользователи соцсети Twitter начали распространять видео с возможным эффектом от точечного использования ядерного оружия по линии фронта. 
 
В центре подчеркнули, что такие провокации направлены на склонение Украины к переговорам на условиях Кремля.

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