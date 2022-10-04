



В Украине предупредили о вероятности инфотеррора со стороны РФ

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Украины предупредил о вероятности инфотеррора со стороны России.

По данным ведомства, показательная демонстрация РФ к готовности нанести ядерный удар - это очередная стадия инфотеррора.

Уточняется, стон сначала о военных учениях подлодки с ядерным оружием сообщила итальянская газета La Repubblica.

Позже издание The Times тоже написало, что Путин приказал отправить к границе Украины поезд с ядерным оружием.

Также пользователи соцсети Twitter начали распространять видео с возможным эффектом от точечного использования ядерного оружия по линии фронта.

В центре подчеркнули, что такие провокации направлены на склонение Украины к переговорам на условиях Кремля.