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В Уганде зафиксировали вспышку лихорадки Эбола
20.09.2022 10:32 Ольга Белозерова

В Уганде зафиксировали вспышку лихорадки Эбола

Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, была объявлена ​​​​в Уганде. 

Об этом заявили Министерство здравоохранения страны и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает Jerusalem Post.

В центральном районе Мубенде был подтвержден случай заболевания лихорадкой Эбола у 24-летнего мужчины, у которого проявились симптомы и который позже скончался.

Африканский офис ВОЗ заявил, что случай связан с редким суданским штаммом заболевания.

"В настоящее время есть восемь подозреваемых случаев, которым оказывается помощь в медицинском учреждении", - заявили в африканском представительстве ВОЗ. 

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