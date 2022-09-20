



В Уганде зафиксировали вспышку лихорадки Эбола

Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, была объявлена ​​​​в Уганде.



Об этом заявили Министерство здравоохранения страны и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает Jerusalem Post.



В центральном районе Мубенде был подтвержден случай заболевания лихорадкой Эбола у 24-летнего мужчины, у которого проявились симптомы и который позже скончался.



Африканский офис ВОЗ заявил, что случай связан с редким суданским штаммом заболевания.



"В настоящее время есть восемь подозреваемых случаев, которым оказывается помощь в медицинском учреждении", - заявили в африканском представительстве ВОЗ.