



В Турции задержан россиянин, связанный с ИГИЛ

Спецслужбы Турции арестовали россиянина, подозреваемого в связях с террористической организацией ИГИЛ.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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Турецкая контртеррористическая полиция задержала гражданина РФ, работающего на строящейся атомной электростанции "Аккую" на юге страны.



По версии следствия, подозреваемый работал под чужим именем. Расследование продоллжается. В издании напомнили, что "Аккую" строится российской корпорацией "Росатом" в провинции Мерсин.