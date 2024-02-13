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В Турции задержан россиянин, связанный с ИГИЛ
13.02.2024 19:16 Алина Груднева

В Турции задержан россиянин, связанный с ИГИЛ

Спецслужбы Турции арестовали россиянина, подозреваемого в связях с террористической организацией ИГИЛ.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Турецкая контртеррористическая полиция задержала гражданина РФ, работающего на строящейся атомной электростанции "Аккую" на юге страны.

По версии следствия, подозреваемый работал под чужим именем. Расследование продоллжается. В издании напомнили, что "Аккую" строится российской корпорацией "Росатом" в провинции Мерсин.

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