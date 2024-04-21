



В Турции провели новые аресты людей, связанных с ИГИЛ

В Турции провели новую контртеррористическую операцию, арестовав 36 человек по подозрению в их связях с ИГИЛ.



Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.



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По его словам, аресты проводились в четырех разных районах. Среди арестованных есть активные члены ИГИЛ.



Также некоторые из них помогали с финансированием и снабжением террористической организации оборудованием. Расследование продолжается.