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01.12.2022 10:54 Аркадий Бочаровский

В Тель-Авиве собрались полицейские боссы, у одного из помощников украли телефон

Начальник полиции Израиля Коби Шабтай принимал в Тель-Авиве начальников полиции из 34 стран на конференции по вопросам преступности. По окончании конференции помощник начальника черногорской полиции вышел на набережную в Тель-Авиве - и гражданин Эритреи украл его мобильное устройство

Помощник пытался преследовать вора, но безуспешно. После инцидента он подал жалобу в полицию, которая начала расследование, пытаясь найти подозреваемого и похищенное имущество.

Цель конференции, которую принимал  Яков Шабтай, - укрепить международные оперативные связи по различным вопросам, таким как киберпреступность, борьба с наркоторговлей, организованной и финансовой преступностью.

 

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