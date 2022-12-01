



В Тель-Авиве собрались полицейские боссы, у одного из помощников украли телефон

Начальник полиции Израиля Коби Шабтай принимал в Тель-Авиве начальников полиции из 34 стран на конференции по вопросам преступности. По окончании конференции помощник начальника черногорской полиции вышел на набережную в Тель-Авиве - и гражданин Эритреи украл его мобильное устройство



Помощник пытался преследовать вора, но безуспешно. После инцидента он подал жалобу в полицию, которая начала расследование, пытаясь найти подозреваемого и похищенное имущество.



Цель конференции, которую принимал Яков Шабтай, - укрепить международные оперативные связи по различным вопросам, таким как киберпреступность, борьба с наркоторговлей, организованной и финансовой преступностью.



