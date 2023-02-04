



В Техасе охотники отстреливают диких кабанов с вертолетов





В Брайане, штат Техас, компания Helibacon берет с охотников около 3000 долларов за то, что они проводят два часа в вертолете, отстреливая диких свиней из штурмовых винтовок и полностью автоматических пистолетов-пулеметов.



Завезенные в Северную Америку сотни лет назад, дикие кабаны наносят ущерб сельскому хозяйству, разрывая почву и поедая растения.



“Действительно, в техасском ландшафте единственные, кто могут противостоять взрослой дикой свинье, – это горный лев и аллигатор. А у нас просто недостаточно таких в штате, чтобы управлять популяциями”– объясняет специалист по программе Texas A&M AgriLife Extension Service Микайла Киллам.



По данным Департамента парков и дикой природы Техаса, в 2016 году по Соединенным Штатам бродило около 6,9 миллиона диких кабанов, причем более трети этого поголовья – 2,6 миллиона свиней – проживало в Техасе. Инвазивные виды контролируются путем отлова, обычной охоты на земле и стрельбы с воздуха как службами дикой природы, так и коммерческими компаниями, такими как Helibacon.



Для охотников, отстрел кабанов представляется возможностью совместить удовольствие с целью.



“Конечно, я получаю от этого массу удовольствия и могу стрелять из больших пушек”, – говорит охотник Митчелл Биркетт. “Но я также знаю, что решаю действительно большую проблему Техаса”.