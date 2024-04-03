Новости » Происшествия
В Таиланде банды обезьян захватили улицы
03.04.2024 13:07 Алина Груднева

В Таиланде банды обезьян захватили улицы

В тайской провинции Лопбури банды обезьян захватили улицы.

По данным местных СМИ, приматы нападали на людей, держа в страхе весь город.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Бесчинствующие обезьяны заблокировали движение транспорта. 

Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. В городе ведется отлов приматов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы