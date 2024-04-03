



В Таиланде банды обезьян захватили улицы

В тайской провинции Лопбури банды обезьян захватили улицы.



По данным местных СМИ, приматы нападали на людей, держа в страхе весь город.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Бесчинствующие обезьяны заблокировали движение транспорта.



Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. В городе ведется отлов приматов.