В Таиланде банды обезьян захватили улицы
В тайской провинции Лопбури банды обезьян захватили улицы.
По данным местных СМИ, приматы нападали на людей, держа в страхе весь город.
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Бесчинствующие обезьяны заблокировали движение транспорта.
Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. В городе ведется отлов приматов.
#WATCH : Thousands of monkeys invade Thai city, driving out tourists and businesses.#Thailand #Monkey pic.twitter.com/fiNjVUO4pk— MH Chronicle (@MHNewsDaily) April 3, 2024