В Таиланде банды обезьян захватили улицы

В тайской провинции Лопбури банды обезьян захватили улицы.



По данным местных СМИ, приматы нападали на людей, держа в страхе весь город.



Бесчинствующие обезьяны заблокировали движение транспорта.



Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. В городе ведется отлов приматов.

#WATCH : Thousands of monkeys invade Thai city, driving out tourists and businesses.#Thailand #Monkey pic.twitter.com/fiNjVUO4pk