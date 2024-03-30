



В Ставропольском крае предотвращен теракт

В Ставропольском крае предотвращен теракт, задержаны трое граждан стран Центральной Азии, — сообщает ФСБ и публикует видеокадры.



Ведомство также заявляет, что по месту проживания фигурантов дела изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы. Теракт планировался в местах массового скопления людей.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По данным «Базы», задержание произошло сегодня утром в Георгиевске Ставропольского края возле магазина «Магнит».





