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В Ставропольском крае предотвращен теракт
30.03.2024 10:59 MIGnews.com

В Ставропольском крае предотвращен теракт

В Ставропольском крае предотвращен теракт, задержаны трое граждан стран Центральной Азии, — сообщает ФСБ и публикует видеокадры.

Ведомство также заявляет, что по месту проживания фигурантов дела изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы. Теракт планировался в местах массового скопления людей.

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По данным «Базы», задержание произошло сегодня утром в Георгиевске Ставропольского края возле магазина «Магнит».


 

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