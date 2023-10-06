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В США оправдали мужчину, выстрелившего в пранкера: видео
06.10.2023 08:14 Катя Шульц

В США оправдали мужчину, выстрелившего в пранкера: видео

Парочка приколистов решила пристать к мужчине, вышедшем из магазина с покупками. Детина огромного роста тыкал в лицо незнакомцу телефоном и постоянно наступал на него, проигрывая ему какие-то глупые слова в бесчисленном повторе. 

Сначала гражданин рассерженно отмахивался, но хамы не отступали. У них была идея фикс, отснять пракн любой ценой. И тут все пошло совсем не по плану. Мужчина одной рукой прижимал к себе покупки, а второй выхватил пистолет и выстрелил пранкеру в грудь на расстоянии вытянутой руки.


Суд присяжных оправдал стрелявшего.

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