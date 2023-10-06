



В США оправдали мужчину, выстрелившего в пранкера: видео

Парочка приколистов решила пристать к мужчине, вышедшем из магазина с покупками. Детина огромного роста тыкал в лицо незнакомцу телефоном и постоянно наступал на него, проигрывая ему какие-то глупые слова в бесчисленном повторе.



Сначала гражданин рассерженно отмахивался, но хамы не отступали. У них была идея фикс, отснять пракн любой ценой. И тут все пошло совсем не по плану. Мужчина одной рукой прижимал к себе покупки, а второй выхватил пистолет и выстрелил пранкеру в грудь на расстоянии вытянутой руки.



В США присяжные оправдали мужчину, который подстрелил пранкера в торговом центре.



Американский вован пристал к мужчине и тыкал в него телефоном, проигрывая на нем глупые фразы на повторе. Жертва пранка просто выстрелила придурку в грудь.

pic.twitter.com/nhPPBd5POD — распад и неуважение (@VictorKvert2008) October 5, 2023

Суд присяжных оправдал стрелявшего.