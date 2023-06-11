



В США обнаружили редкую “лунную рыбу” длиной около метра и весом 45 килограмм

На одном из пляжей штата Орегон на берегу обнаружили обычного опаха, которого еще называют “лунной рыбой”.



Опах обитает в теплых тропических водах, поэтому его появление у западного побережья США говорит о глобальных изменениях климата на нашей планете.

Находка удивила людей своими невероятными размерами – длиной около метра и весом в 45 кг.



Опахи – единственные известные теплокровные рыбы, которые умеют регулировать температуру своего тела, обычно выше окружающей среды на 5 градусов.

