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пляж
11.06.2023 00:30 Наталья Богинская

В США обнаружили редкую “лунную рыбу” длиной около метра и весом 45 килограмм

На одном из пляжей штата Орегон на берегу обнаружили обычного опаха, которого еще называют “лунной рыбой”.

Опах обитает в теплых тропических водах, поэтому его появление у западного побережья США говорит о глобальных изменениях климата на нашей планете.
Находка удивила людей своими невероятными размерами – длиной около метра и весом в 45 кг.

Опахи – единственные известные теплокровные рыбы, которые умеют регулировать температуру своего тела, обычно выше окружающей среды на 5 градусов.
 

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