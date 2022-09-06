



В Сирии заявили об "огромном ущербе" после ударов Израиля

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о последствиях приписываемых Израилю авиаударов по объектам в Сирии



По данным SOHR, были нанесены удары по складам поддерживаемых Ираном боевиков. Склады загорелись и были уничтожены.



Также, как утверждается, израильские ракеты попали во взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Алеппо. По меньшей мере две ракеты попали в окрестности аэропорта, причинив "огромный" материальный ущерб.