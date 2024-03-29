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В Сирии возросло число ликвидированных террористов Хезболлы
29.03.2024 20:26 Алина Груднева

В Сирии возросло число ликвидированных террористов Хезболлы

В результате удара по Сирии, который приписывается Израилю, возросло число погибших террористов "Хезболлы".

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

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Уточняется, что число ликвидированных боевиков "Хезболлы" возросло с шести до семи. 

По последним данным, всего погибли 44 человека, в том числе 36 сирийских солдат режима Асада и один проиранских боевик.

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