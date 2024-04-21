



В Сирии на нефтепроводе вспыхнул пожар: фото, видео

В воскресенье, 21 апреля, в Сирии вспыхнул пожар на нефтепроводе в провинции Хомс.



Об этом сообщает сирийское информационное агентство.



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На место пожара прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы. Причина возгорания устанавливается.



По предварительным данным, пожар вспыхнул на линии транспортировки сырой нефти.

#حمص



اندلاع حريق في أحد خطوط النفط شرق منطقة #الفرقلس بريف #حمص الشرقي



يبدو أن هذا الحريق مفتعل للتغطية على السرقات من قبل المسؤولين في حكومة أسد. pic.twitter.com/LNS8G2eDYl — غياث فرزات (@farzat1711) April 21, 2024