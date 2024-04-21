В Сирии на нефтепроводе вспыхнул пожар: фото, видео
В воскресенье, 21 апреля, в Сирии вспыхнул пожар на нефтепроводе в провинции Хомс.
Об этом сообщает сирийское информационное агентство.
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На место пожара прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы. Причина возгорания устанавливается.
По предварительным данным, пожар вспыхнул на линии транспортировки сырой нефти.
#حمص— غياث فرزات (@farzat1711) April 21, 2024
اندلاع حريق في أحد خطوط النفط شرق منطقة #الفرقلس بريف #حمص الشرقي
يبدو أن هذا الحريق مفتعل للتغطية على السرقات من قبل المسؤولين في حكومة أسد. pic.twitter.com/LNS8G2eDYl
لقطات تظهر الحريق في خط لنقل النفط الخام شرقي الفرقلس بمدينة حمص السورية https://t.co/86GVo0qlBh pic.twitter.com/Xe0cx5aZzM— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 21, 2024