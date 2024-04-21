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В Сирии на нефтепроводе вспыхнул пожар: фото, видео
21.04.2024 11:57 Алина Груднева

В Сирии на нефтепроводе вспыхнул пожар: фото, видео

В воскресенье, 21 апреля, в Сирии вспыхнул пожар на нефтепроводе в провинции Хомс. 

Об этом сообщает сирийское информационное агентство.

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На место пожара прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы. Причина возгорания устанавливается.

По предварительным данным, пожар вспыхнул на линии транспортировки сырой нефти.

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