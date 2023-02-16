



В Сингапуре уничтожают популяцию ворон из-за нападений на людей

Совет национальных парков (NParks) заявил, что работает с городским советом Бишан-Тоа Пайо над сокращением популяции ворон после нескольких заявлений от горожан о нападениях птиц на прошлой неделе.



Доктор Адриан Лу, директор группы по управлению дикой природой в NParks, сказал, что с 7 февраля они удаляют вороньи гнезда в городских парках, а также подрезают деревья и отлавливают ворон. Пойманные птицы подлежат эвтаназии.



Доктор Лу сказал: "Городские вороны являются инвазивными видами в Сингапуре, представляющими угрозу для нашего природного биоразнообразия. Кроме того, они особенно защищают своих детенышей и могут атаковать, когда птенцы находятся в гнезде или когда вороны чувствуют, что их детенышам угрожает опасность".



Для обеспечения гуманного и безопасного контроля популяции NParks использует научно обоснованные методы депопуляции, такие как удаление источников пищи и изменение среды обитания, чтобы сделать ее менее подходящей для птиц.



Ворон не убивали отстрелом, как это делалось в прошлом.



Власти призвали общественность помочь смягчить проблему, не кормя птиц и утилизируя пищевые отходы должным образом.



В среду NParks запустила совместную информационно-пропагандистскую программу с городским советом Бишан-Тоа Пайох, связанными с ним жилищными комитетами и Национальным агентством по охране окружающей среды. Они расклеивали плакаты в лифтах и ​​посещали дома, чтобы предостеречь население от кормления птиц.



В новостях Shin Min Daily сообщалось, что в начале этого года вороны напали на десять человек за 20 минут в одном районе.



Хотя проверки в среду показали, что нападения в основном прекратились, люди там рассказывают, что они стали жертвами ворон, которые подлетали, били их крыльями и клевали.

