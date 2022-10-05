



В Сингапуре изъяли самый большой рог носорога

Совет национальных парков города-государства заявил, что в двух сумках в сингапурском аэропорту Чанги было обнаружено 20 кусков рога общим весом 34 кг. Стоимость изъятой контрабанды на черном рынке оценивается приблизительно в 830 тысяч долларов.



Контрабанда была обнаружена собаками-ищейками и принадлежала пассажиру, который направлялся в Лаос, сообщило управление, добавив, что подозреваемый был арестован.



"Это крупнейшая на сегодняшний день конфискация рогов носорога в Сингапуре", - говорится в заявлении.



Власти заявили, что на изъятых рогах проводится генетическое тестирование для определения вида, после чего они будут уничтожены, чтобы предотвратить их повторное появление на рынке.



Носороги находятся под защитой Конвенции о международной торговле исчезающими видами дикой фауны и флоры, а международная торговля их рогами запрещена.



В некоторых частях Азии рога носорога считаются символами статуса и им приписывают лечебными свойствами. Из них также вырезают украшения и предметы домашнего обихода, включая гребни, пуговицы и пряжки для ремней.



В период с 2018 по 2021 год в Африке было убито более 2700 носорогов, 90 процентов из которых были убиты в Южной Африке, в основном в национальном парке Крюгера.



В Южной Африке обитает почти 80 процентов носорогов в мире.