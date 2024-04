В Сиднее вспыхнули беспорядки после атаки с ножом на священника

В Сиднее на улицах вспыхнули массовые беспорядки после того, как мужчина с ножом напал во время службы на епископа Ассирийской церкви Христа доброго пастыря Мар Мари Эммануэля.



Об этом сообщает телеканал Sky News Australia.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Толпы людей собрались вокруг церкви, где была совершена атака, в результате которой пострадали четыре человека.



По предварительным данным, атаковавшим оказался 15-летний подросток, который с криками "Аллаху Акбар" начал наносить удары ножом священнослужителю. В ходе столкновений пострадали несколько полицейских.

Thoughts and prayers go out to Bishop Mar Mari Emmanuel and the Church attendees.



There are currently protests in Sydney.pic.twitter.com/epSoE7j9ad — Khalissee (@Kahlissee) April 15, 2024

A bishop was just stabbed inside a church in Sydney, Australia.



This is how the locals responded.



That’s how it’s done. pic.twitter.com/gedEgDdbCB — iamyesyouareno (@iamyesyouareno) April 15, 2024