



В Шебекино после эвакуации началась волна мародерства

В Шебекино Белгородской области, где ежедневно раздаются взрывы , после массовой эвакуации населения началось мародерство. Россияне массово грабят магазины и квартиры. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.



Видео и фото разбитых витрин магазинов и разграбленных квартир публикуют в соцсетях. Жители Шебекино убеждают, что их обворовывают "свои" россияне. Среди них есть и военные буряты.



"Мародеры все перевернули, наверное, все украли. Вынесли все накопившиеся деньги. Как такое возможно в такое тяжелое время? Воровать у своих же", – говорит парень на видео.