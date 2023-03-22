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В Севастополе взрывы: "губернатор" заявил об атаке надводными беспилотниками
22.03.2023 07:45 Mignews.ua | фото: pixabay.com

В Севастополе взрывы: "губернатор" заявил об атаке надводными беспилотниками

Утром, 22 марта, над Севастополем раздаются громкие звуки. Местные жители в своих пабликах пишут о взрывах. Сообщается о работе ПВО, а также, что вероятно атака воздушными и морскими беспилотниками. 



Взрывы были очень громкими, у очевидцев инцидента тряслись окна в домах.



В Севастопольской бухте что-то горит, по словам местных, морской беспилотник. Полностью остановлено движение морского транспорта. 

"Севастополь, что там? Как дела?", - иронизируют украинские пользователи Сети.

Позже так называемый губернатор Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что в Севастополе уничтожено три надводных беспилотника, которые пытались проникнуть в бухту. Военные корабли не пострадали.



"Ранним утром российский флот отбил атаку. Моряки вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. От взрывов уничтоженных морских беспилотников в зданиях на Ленина 2 и в доме Москвы повыбивало стекла. Никто не пострадал. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове", - сообщил Развожаев.



Напомним, что 20 марта, во временно оккупированном Крыму у аэродрома в Джанкое были слышны сильные взрывы. В ГУР сообщили, что в Джанкое уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге. По информации СМИ, Джанкой атаковал китайский беспилотник SkyEye.

Ранее сообщалось, что "хлопок" в Джанкое в Крыму повредил узловую станцию железной дороги.

Также глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о взрыве в Крыму и панических настроениях на полуострове.

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