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В сети появились кадры взрыва в Самарии
07.08.2023 14:56 Ирина Демьянова

В сети появились кадры взрыва в Самарии

По данным ЦАХАЛа, взрывное устройство было брошено в забор безопасности в Иудее и Самарии.

Военные сообщили, что палестинцы бросили самодельное взрывное устройство, которое взорвалось возле заграждения недалеко от палестинской деревни Арака, не причинило никаких повреждений. Травмированных также нет.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как произошел взрыв.

Арака находится недалеко от поселения Шакед, которые находятся на израильской стороне от забора безопасности.
 

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