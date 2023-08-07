



В сети появились кадры взрыва в Самарии

По данным ЦАХАЛа, взрывное устройство было брошено в забор безопасности в Иудее и Самарии.



Военные сообщили, что палестинцы бросили самодельное взрывное устройство, которое взорвалось возле заграждения недалеко от палестинской деревни Арака, не причинило никаких повреждений. Травмированных также нет.



На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как произошел взрыв.



Арака находится недалеко от поселения Шакед, которые находятся на израильской стороне от забора безопасности.

