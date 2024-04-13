В ряде стран на Ближнем Востоке - сбой в работе GPS
В ряде стран на Ближнем Востоке наблюдается сбой в работе системы GPS, что затрудняет движение самолетов.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
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Сбой зафиксирован в Ираке, Иордании, Кувейте и Сирии, а также в Ливане.
Это происходит на фоне ожиданий того, что Иран атакует 14 апреля Израиль. По неподтвержденным прогнозам, он может это сделать при помощи своих боевиков в Ираке и Сирии.
Израиль находится в повышенной боевой готовности.