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В ряде стран на Ближнем Востоке - сбой в работе GPS
13.04.2024 21:58 Алина Груднева

В ряде стран на Ближнем Востоке - сбой в работе GPS

В ряде стран на Ближнем Востоке наблюдается сбой в работе системы GPS, что затрудняет движение самолетов.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

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Сбой зафиксирован в Ираке, Иордании, Кувейте и Сирии, а также в Ливане.

Это происходит на фоне ожиданий того, что Иран атакует 14 апреля Израиль. По неподтвержденным прогнозам, он может это сделать при помощи своих боевиков в Ираке и Сирии.

Израиль находится в повышенной боевой готовности.

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