В Риме экоактивисты вылили черную краску в фонтан Треви
Экоактивисты движения Letzte Generation вылили черную краску на основе древесного угля в фонтан Треви в центре Рима, сообщает агентство ANSA.
Таким образом экоактивисты выступили против использования ископаемого топлива, которое ведет к глобальному потеплению. Также, как пишет ANSA, во время акции активисты упомянули наводнение в северной области Эмилии-Романьи. После их акции вода в историческом фонтане окрасилась в черный цвет.
Мэр Рима Роберто Гуалтьери сообщил, что восстанавливать фонтан “будет дорого и сложно”. Он призвал активистов найти другое пространство для высказываний, которое не подразумевает порчу исторических памятников.
Ранее климатические активисты вылили черную жидкость в фонтан Четырех рек на площади Пьяцца Навона и обрызгали фасад Сената красной краской. Помимо этого, в октябре 2022 года экоактивисты облили томатным супом картину Ван Гога, а неделю спустя — картину Клода Моне картофельным пюре.
Eight climate activists were arrested after dumping charcoal into the Trevi Fountain, turning the water black.— Katie Daviscourt (@KatieDaviscourt) May 21, 2023
The Mayor of Rome said the incident caused significant damage, and the fountain will have to undergo a complex cleaning operation. pic.twitter.com/woblVj5Thq