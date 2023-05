В Риме экоактивисты вылили черную краску в фонтан Треви

Экоактивисты движения Letzte Generation вылили черную краску на основе древесного угля в фонтан Треви в центре Рима, сообщает агентство ANSA.



Таким образом экоактивисты выступили против использования ископаемого топлива, которое ведет к глобальному потеплению. Также, как пишет ANSA, во время акции активисты упомянули наводнение в северной области Эмилии-Романьи. После их акции вода в историческом фонтане окрасилась в черный цвет.



Мэр Рима Роберто Гуалтьери сообщил, что восстанавливать фонтан “будет дорого и сложно”. Он призвал активистов найти другое пространство для высказываний, которое не подразумевает порчу исторических памятников.



Ранее климатические активисты вылили черную жидкость в фонтан Четырех рек на площади Пьяцца Навона и обрызгали фасад Сената красной краской. Помимо этого, в октябре 2022 года экоактивисты облили томатным супом картину Ван Гога, а неделю спустя — картину Клода Моне картофельным пюре.

Eight climate activists were arrested after dumping charcoal into the Trevi Fountain, turning the water black.



The Mayor of Rome said the incident caused significant damage, and the fountain will have to undergo a complex cleaning operation. pic.twitter.com/woblVj5Thq