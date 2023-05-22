



В Риме экоактивисты вылили черную краску в фонтан Треви

Экоактивисты движения Letzte Generation вылили черную краску на основе древесного угля в фонтан Треви в центре Рима, сообщает агентство ANSA.



Таким образом экоактивисты выступили против использования ископаемого топлива, которое ведет к глобальному потеплению. Также, как пишет ANSA, во время акции активисты упомянули наводнение в северной области Эмилии-Романьи. После их акции вода в историческом фонтане окрасилась в черный цвет.



Мэр Рима Роберто Гуалтьери сообщил, что восстанавливать фонтан “будет дорого и сложно”. Он призвал активистов найти другое пространство для высказываний, которое не подразумевает порчу исторических памятников.



Ранее климатические активисты вылили черную жидкость в фонтан Четырех рек на площади Пьяцца Навона и обрызгали фасад Сената красной краской. Помимо этого, в октябре 2022 года экоактивисты облили томатным супом картину Ван Гога, а неделю спустя — картину Клода Моне картофельным пюре.