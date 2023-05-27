



В РФ наградили экипаж атакованного дронами корабля "Иван Хурс"

В России наградили членов экипажа атакованного на прошлой неделе корабля Иван Хурс.



Об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ.



К боевым наградам представлены старшина артиллерийской команды Евгений Щерба, химик Максим Панежин, радиометрист Даниил Нестеров и старший сигнальщик Валентин Нейман.



"Военнослужащие своевременно обнаружили быстроходные цели, приближающиеся к российскому кораблю, и по команде командира корабля огнем из штатного вооружения уничтожили беспилотные катера ВСУ на безопасной дистанции", — сказано в заявлении.

