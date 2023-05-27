В РФ наградили экипаж атакованного дронами корабля "Иван Хурс"
В России наградили членов экипажа атакованного на прошлой неделе корабля Иван Хурс.
Об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ.
К боевым наградам представлены старшина артиллерийской команды Евгений Щерба, химик Максим Панежин, радиометрист Даниил Нестеров и старший сигнальщик Валентин Нейман.
"Военнослужащие своевременно обнаружили быстроходные цели, приближающиеся к российскому кораблю, и по команде командира корабля огнем из штатного вооружения уничтожили беспилотные катера ВСУ на безопасной дистанции", — сказано в заявлении.