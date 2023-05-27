Новости » Происшествия
В РФ наградили экипаж атакованного дронами корабля "Иван Хурс"
27.05.2023 13:54 Алина Груднева

В РФ наградили экипаж атакованного дронами корабля "Иван Хурс"

В России наградили членов экипажа атакованного на прошлой неделе корабля Иван Хурс.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ.

К боевым наградам представлены старшина артиллерийской команды Евгений Щерба, химик Максим Панежин, радиометрист Даниил Нестеров и старший сигнальщик Валентин Нейман.

"Военнослужащие своевременно обнаружили быстроходные цели, приближающиеся к российскому кораблю, и по команде командира корабля огнем из штатного вооружения уничтожили беспилотные катера ВСУ на безопасной дистанции", — сказано в заявлении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы